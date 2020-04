Målmaskinen Rooney: – Jeg er ingen naturlig målscorer

sport

Den engelske måltyven, som nå spiller for Derby, står bokført med 253 scoringer for Manchester United og 53 for det engelske landslaget. Det er rekord begge steder.

Bobby Charlton hadde rekorden både i antall landslagsmål og fulltreffere for United før Rooney tok opp jakten og etter hvert passerte legenden.

Nå hevder imidlertid måltyven at han ikke har noen naturgitt målteft, slik mange andre stjernespisser påstås å ha.

«Dette kan kanskje overraske dere, men jeg er ingen naturlig målscorer. Jeg var aldri noen Gary Lineker eller Ruud van Nistelrooy», skriver Rooney i sin spalte i avisen Sunday Times.

559 kamper

16 år gammel slo han gjennom som i moderklubben Everton, før ferden gikk videre til United i 2004. På Old Trafford ble det i alt 559 kamper.

«Jeg har målrekorden for både Manchester United og England og er veldig stolt av det, men samtidig har det vært bedre nummer ni-spillere enn meg», skriver Rooney, som deretter gir svaret på hvordan han likevel kunne bli en rekordmann.

«Hvordan slo jeg rekordene når jeg ikke var noen naturlig målscorer? Tid», skriver spissveteranen.

Karrieren i United ble på 13 år, og landslagsspiller var han i ytterligere to. Det ga nok tid til å senke Bobby Charltons to rekorder.

«Når jeg ser tilbake burde jeg ha scoret flere», skriver en åpenhjertig Rooney.

Han tror landslagsrekorden står for fall. Mannen som kommer til å vippe ham ned fra tronen heter Harry Kane.

