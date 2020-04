Travløp uten tilskuere første norske idrettsarrangement på 38 dager

sport

Alle travløp i Norge ble stoppet fra fredag 13. mars, etter at myndighetene som følge av virusutbruddet la ned forbud med idrettsarrangementer. Sist torsdag åpnet Helsedirektoratet for at det kan kjøres travløp uten tilskuere, såfremt lokale myndigheter gir klarsignal.

Jarlsberg var først ute, med løpsdager både søndag, mandag og tirsdag. Det er de første travløp og idrettsarrangement i Norge på over fem uker. Jarlsberg var også siste bane som rakk å avvikle løp 12. mars, samme dag som regjeringen offentliggjorde forbudet.

Kristian Malmin kusket Indiana Fortuna til seier i det første løpet etter pausen. Frode Hamre, Henrik Kulblik, Vidar Hop, Erlend Rennesvik og Per Oleg Midtfjeld kusket også hver sin vinner søndag.

Det var omsetning på 4,7 millioner kroner i V65-spillet og godt over millionen på V4, men utbetalingene ble beskjedne. Fjerdevalget Indiana Fortuna forble den minst tippede vinneren.

Totalomsetningen ble godt og vel 8 millioner kroner, over dobbelt så mye som 12. mars.

Selv om det var stengt for publikum på Jarlsberg og tomme bord i restauranten, greide enkelte traventusiaster å følge løpene fra en parkeringsplass utenfor banen.

Etter tre dager med løp på Jarlsberg er det planlagt løp på Leangen onsdag, Forus torsdag (dersom klarsignal gis), Biri fredag og Sørlandet lørdag, før Jarlsberg igjen skal ha løp søndag.

Flere norske travtrenere og -kusker har konkurrert i Sverige den siste måneden. De som har vært på svensk side av grensen må forholde seg til karantenereglene og vente 14 dager før de får kjøre på norske baner.

