Watford-spillerne godtar utsatt lønn

sport

Watford blir tredje Premier League-klubb der spillerne går med på utsatt lønn. Tidligere har Southampton og West Ham bekreftet at spillerne har godtatt det samme.

Arsenal-spillerne har gått med på lønnskutt på 12,5 prosent, mens Chelsea-spillerne ifølge Daily Mail er i ferd med å avtale lønnskutt på 10 prosent.

I tillegg til spillerne får også klubbledelsen i Watford utsatt lønn.

Forhandlingene med spillerne ble vanskeliggjort av at det er uenighet om bonusutbetalinger fra forrige sesong, men forsikringer om at klubben ikke vil permittere ansatte skal ha overbevist spillergruppa, melder BBC.

Premier League anbefalte først lønnskutt på 30 prosent for alle klubber, men spillerforeningen PFA motsatte seg dette og pekte blant annet på at det ville koste skattemyndighetene store beløp og dermed gå ut over helsevesenet.

Anført av Liverpool-kaptein Jordan Henderson har en rekke spillere gått sammen om #PlayersTogether-initiativet for å samle inn og fordele økonomisk støtte til helsevesenet.

(©NTB)