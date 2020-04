Carlsen sikret seg matchball i «revansjeduellen»

sport

Carlsen innledet duellen mot den offensive iranske sjakkyndlingen best og slo med åpningsseieren tilbake etter finaletapet for Firouzja i en annen nettbasert turnering, Banter Blitz Cup, for en liten uke siden.

I mandagens andre parti spilte Carlsen med svarte brikker og kom innledningsvis litt på defensiven. Et knippe strålende trekk av nordmannen snudde imidlertid stillingen på hodet, og plutselig presset verdensmesteren fra Lommedalen for seier.

Samtidig begynte begge spillerne å få knapt med tid i det som mot slutten utviklet seg til å bli et dramatisk og svært intenst parti. Med lite spillerom på klokken gjorde Carlsen en stor feil og innså kort tid etterpå nederlaget.

Solid Carlsen

Med hvite brikker var det Carlsens tur til å slå tilbake i parti nummer tre. Nordmannen spilte solid hele veien og ga aldri sin iranske motstander noen sjanser til å komme med et farlig angrep.

Dermed trenger Carlsen remis i det fjerde og siste partiet for å vinne kampen og ta sin andre strake seier så langt i turneringen.

Lørdag innledet han egen turnering med seier mot Hikaru Nakamura. Da sto det 2-2 etter de fire innledende partiene i hurtigsjakk, og i armageddon-avgjørelsen som fulgte var den norske verdensmesteren i egen klasse.

I mandagens andre oppgjør har Nakamura tatt ledelsen over Anish Giri etter tre av fire partier. Amerikaneren står med to poeng mot Giris ene så langt.

Store penger

I Magnus Carlsen Invitational spilles det daglig to dueller (à fire hurtigsjakkpartier). Carlsen og Firouzja skal derfor gjennom ytterligere tre partier i hurtigsjakk mandag.

De fire beste spillerne etter det innledende spillet går til semifinale. Videre avsluttes turneringen med kamp om 3.-plass og finale.

Den samlede premiesummen er på formidable 2,55 millioner kroner. Vinneren stikker av med rundt 700.000 kroner.

Carlsen møter Fabiano Caruana onsdag, Maxime Vachier-Lagrave fredag, Anish Giri 26. april, Ian Nepomnjasjtsjij 28. april og Ding Liren 30. april.

Turneringen avsluttes 3. mai.

