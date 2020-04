Gretzky tror NHL-sesongen vil bli spilt ferdig

sport

– Jeg tror virkelig at vi kommer til å finne ut av dette slik at vi kommer til å få se ishockey og andre idretter i juni, juli og august. Det blir nok på en annen måte enn vanlig, men jeg tror det kommer til å skje, sier «The Great One» til nyhetsbyrået AP.

Gretzky la opp for over 20 år siden, men han har fortsatt NHL-rekordene for både mål, assist og målpoeng. Under viruspandemien som har ført til stopp i all idrett hjelper han NHL å gi tilhengerne noe å følge med på, og onsdag skal han duellere med superstjernen Alex Ovetsjkin i videospillet NHL 20.

Duellen i best av tre kamper skal strømmes på Twitch, og de som ser på vil bli bedt om å gi til gode formål i kampen mot viruset, ifølge nhl.com.

Til Washington Post har Gretzky sagt at han ble inspirert til å utfordre Ovetsjkin da han så en video av den russiske Washington Capitals-stjernen som spiller NHL 20 med sin lille sønn Sergej på fanget.

– Dette er noe nytt for meg, og det er nytt for Alex, men det kommer til å bli gøy, sa Gretzky da NBC intervjuet ham og Ovetsjkin sammen.

– Det er ikke så viktig hvem som vinner, for det handler om å hjelpe folk som trenger det i denne situasjonen, og det er mange som trenger hjelp. For meg og Alex blir det et lite eventyr som vi begge gleder oss til.

Ovetsjkin er med 706 grunnseriescoringer nummer åtte på lista, 188 mål bak Gretzkys 894. Duellen dem imellom lanseres som The Great One vs. The Great Eight (som er Ovetsjkins draktnummer).

– Jeg gleder meg. Jeg har ikke spilt masse NHL 20, men jeg skal gjøre mitt beste for å slå Wayne, sier russeren.

