Amnesty International advarer Premier League mot å godkjenne Newcastle-salg

PIF-gruppen, som er i ferd med å kjøpe fotballklubben, er et offentlig investeringsfond som kontrolleres av kronprins Mohammed bin Salman. Han har ifølge Amnesty vært involvert i omfattende innskrenking av menneskerettigheter i Saudi-Arabia.

PIF har sammen med Reuben-brødrene og Amanda Staveley inngått avtale om å kjøpe Newcastle fra klubbens upopulære eier Mike Ashley for 300 millioner pund (3,9 milliarder kroner). Kjøpet må godkjennes av Premier League, som imidlertid ikke har noen klausul om respekt for menneskerettigheter i sine retningslinjer for eiere.

– Premier League setter seg selv i fare for å la seg bruke av folk som vil bruke ligaens glamour og prestisje for å skjule handlinger som er dypt umoralske, i strid med folkeretten og på kant med Premier Leagues og hele fotballsamfunnets verdier, skriver Amnesty-direktør Kate Allen i brevet til PL-direktør Richard Masters.

Hun peker blant annet på drapet på journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul og kronprinsens mulige delaktighet.

Premier League kan stoppe oppkjøp av fotballklubber dersom det «etter styrets rimelige overbevisning kan fastslås at de (kjøperne) har deltatt i aktiviteter utenfor Storbritannias grenser som ville ført til rettslig fellelse dersom det hadde skjedd her».

Kritikere har anklaget Saudi-Arabia for «idrettsvasking», bruk av idrett til å avlede oppmerksomheten fra landets brudd på menneskerettighetene.

