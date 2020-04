Belgisk fotballiga utsetter sesongavgjørelse

sport

Ligaledelsen i Belgia kunngjorde allerede 2. april at den anbefalte å avslutte sesongen elleve runder før slutt og utpeke Brugge som seriemester. Forslaget skulle godkjennes i ligaens generalforsamling 15. april, men avgjørelsen ble utsatt etter kraftig kritikk fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Generalforsamlingen ble i første omgang utsatt til kommende fredag, 24. april, men nå er den utsatt igjen. Det gir Pro League muligheten til å avvente beslutninger fra så vel Uefa som den belgiske regjeringen. Uefa holder styremøte torsdag, mens belgiske myndigheter kommer med nye retningslinjer fredag.

Uefa har anbefalt sine medlemsland å fullføre sesongene, men åpnet i et telefonmøte tirsdag for at man i spesielle tilfeller kan godta at sesongen avbrytes før tiden. Først vil man i så fall ha på plass regler for hvordan europacupplasser fordeles i slike tilfeller.

Trusselen om tap av europacupplasser var en grunn til at Pro League utsatte sin avgjørelse.

I forrige uke ble det besluttet at større arrangementer i Belgia er forbudt fram til 31. august.

