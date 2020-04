Gronkowski gjenforenes med Brady i Tampa Bay

sport

Gronkowski spilte sammen med Brady i New England Patriots fra 2010 til 2018, og sammen vant de Superbowl tre ganger. «Gronk» var sårt savnet i Patriots-angrepet etter at han la opp i fjor, men etter et år hvor han gjorde lynkarriere i wrestlingligaen WWE fikk han lyst til å spille amerikansk fotball igjen.

30-åringen informerte Patriots om at han ville spille i NFL igjen, men at han ville gjøre det som lagkamerat med Brady. Quarterbacken forlot Patriots etter 20 sesonger og seks superbowlseirer med et ry som den mest suksessrike spiller noensinne. Neste sesong spiller han for Buccaneers.

Det gjør også Gronkowski etter at Patriots byttet ham bort til Buccaneers mot et valg i 4. runde i årets NFL-draft. Siden Gronkowski hadde ett år igjen av kontrakten da han la opp, hadde klubben fortsatt rettighetene til ham. Buccaneers overtar det gjenstående året av kontrakten, som gir ham drøyt 100 millioner kroner i lønn.

Gronkowski er «tight end», en posisjon for de mest allsidige atletene i et lag. De må både kunne løpe med ballen, ta imot pasninger og ikke minst blokkere for andre. Den 198 centimeter høye og 122 kilo tunge kraftkaren dominerte i den rollen som få andre har gjort det.

Ryktene om Gronkowskis comebackplaner har tiltatt i styrke de siste ukene, og avtalen ble fullført i rekordfart. Dermed økte sjansene for at 42-årige Brady skal få sving på Buccaneers-angrepet.

(©NTB)