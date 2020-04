Sjakk: FIDE lanserer nasjonscup

sport

Det opplyser FIDE på sitt nettsted.

Turneringen skal spilles på nettet fra 5. til 10. mai og vil være en lagkonkurranse mellom seks lag: Russland, USA, Europa, Kina, India og «Resten av verden».

Toppnavn som Viswanathan Anand og stjerneskuddet Alireza Firouzja er allerede klare for turneringen. FIDE skriver at deltakerlisten trolig vil inneholde nesten alle toppspillerne i verden, og dermed kan man anta at Magnus Carlsen er høyaktuell for turneringen. Den endelige sammensetningen av lagene kommer først onsdag.

I den første delen av turneringen, fra 5. til 9. mai, skal alle de seks lagene møte hverandre to ganger. Deretter venter finalespill mellom de to beste lagene.

