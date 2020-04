Sjakk: FIDE og Chess.com lanserer nasjonscup

sport

Det opplyser FIDE på sitt nettsted. Turneringen arrangeres i samarbeid med nettstedet Chess.com, men turneringen kommer til å gå uten Magnus Carlsen.

– Magnus har ikke meldt seg på, sier faren Henrik Carlsen til VG.

Turneringen skal spilles på nettet fra 5. til 10. mai og vil være en lagkonkurranse mellom seks lag bestående av fire spillere: Russland, USA, Europa, Kina, India og «Resten av verden».

Toppnavn som Viswanathan Anand og stjerneskuddet Alireza Firouzja er allerede klare for turneringen. FIDE skriver at deltakerlisten trolig vil inneholde nesten alle toppspillerne i verden, men den aller beste kommer altså til å glimre med sitt fravær.

Deltakerliste onsdag

Den endelige sammensetningen av lagene kommer først onsdag. Det er innført en regel om at hvert lag må ha minst én kvinnelig spiller.

Carlsen spiller for tiden sin egen onlineturnering mot sju av verdens beste spillere. Den avsluttes 3. mai.

I den første delen av nasjonscupen, fra 5. til 9. mai, skal alle de seks lagene møte hverandre to ganger. Deretter venter finalespill mellom de to beste lagene.

Partiene spilles i hurtigsjakkformat der spillerne starter med 25 minutter på klokka og får ytterligere ti sekunders spilletid for hvert trekk de gjør.

Direktesendt

Turneringen skal kringkastes direkte på en rekke sosiale mediekanaler. Arrangørene har sørget for at sjakkeksperter skal kommentere turneringen på en rekke språk, og de venter flere millioner seere. Nasjonscupen må spilles online som følge av koronapandemien.

– Selv om vi gjerne skulle ønske at omstendighetene rundt dette banebrytende arrangementet var annerledes, er vi fornøyde med å gi fans verden over et stort mesterskap i onlinelandskapet, sier Nick Barton, som er direktør for forretningsutvikling hos Chess.com.

(©NTB)