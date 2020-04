Helsedirektoratet i møte med NIF, NFF og FHI om gjenåpning

sport

– Vi har en god og konstruktiv dialog med NIF og NFF og ønsker å jobbe tettere sammen. Vi har startet en prosess og et samarbeid for å se hvordan vi gradvis kan komme i gang igjen med idrettsaktivitet innen forsvarlige rammer og i henhold til smittevernbestemmelsene, sa Guldvog på den daglige pressekonferansen om virussituasjonen.

– Det er et godt utgangspunkt for videre samarbeid, men jeg vil understreke at det foreløpig ikke er tatt noen beslutninger. Det er mange ting som skal ses i sammenheng når vi gradvis og kontrollert skal åpne opp.

Torsdag har fotballforbundet innkalt til pressekonferanse med president Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt om koronavirussituasjonen.

