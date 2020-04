Idretten og frivilligheten har søkt om 371 millioner i kompensasjon

sport

Til sammen har aktørene søkt om 371 millioner kroner i statlig kompensasjon fra støtteordningen på totalt 700 millioner kroner, opplyser tilsynet.

I overkant av 250 millioner kroner kommer fra idrettsarrangører. Søknadsfristen gikk ut tirsdag.

– Vi har vært klare på hele veien at vi ikke ante hva som kom til å komme inn av søknader. Nå registrerer vi at dette er det som har kommet inn, og forholder oss til det. Vi har ikke hatt noen forventninger til antall søknader eller beløp, for det har rett og slett vært veldig uklart, sier Lotteritilsynets direktør Gunn Merete Paulsen til NTB.

Usikkert med utbetaling

Hun bekrefter at pågangen fra søkere var stor i dagene før fristen utløp.

Paulsen sier videre følgende om alle kan forvente å få sine søknader innvilget, all den tid det totale søknadsbeløpet ligger betydelig under den rammen Kulturdepartementet har satt for ordningen.

– Nå må vi gå gjennom dette, kvalitetssikre tall, gjøre saksbehandlingen og alt vi skal gjøre før vi kan utbetale pengene, sier Paulsen.

Når penger kan bli utbetalt er foreløpig ikke klart.

– Målet er å gjøre det så fort som mulig, i tråd med intensjonen bak ordningen. Akkurat når vi kan betale ut, kan jeg ikke svare på før vi har litt mer oversikt over hva som ligger i søkermassen, sier Paulsen.

40 over millionen

Kun 40 av søknadene er på over én million kroner.

«Hva dette betyr, må vi komme tilbake til når vi har sett på tallene, men det er mange som har søkt om mindre beløp», skriver Lotteritilsynet.

Holmenkollen Skifestival, som gikk glipp av store inntekter fra sine arrangementer i vinter, bekreftet overfor NTB tirsdag at de har søkt om å få 16,5 millioner kroner.

Også arrangørene av Raw Air-hopprennene i Vikersund er blant dem som har søkt om å få refundert tapte inntekter.

