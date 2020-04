Helsedirektøren positiv til elitefotball for tomme tribuner

sport

– Kamper for tomme tribuner er en mulighet, naturligvis, for ute på en fotballbane er det bare 22 spillere, og det går an å lage rammer rundt disse som kan være ganske gode og trygge. Det kan man nok ikke gjøre for breddefotballen på samme måte, sa Guldvog til NTB etter torsdagens pressekonferanse.

– Her leter fotballforbundet og idrettsforbundet etter løsninger som gjør at vi forhåpentligvis kan få mye spennende idrettsaktiviteter uten at vi får et veldig negativt overslag på smittesituasjonen.

Guldvog var onsdag i møte med representanter fra idrettsforbundet og fotballforbundet, der Folkehelseinstituttet også var representert. Han satte pris på det han fikk høre der, men lover ikke at planene som ble skissert vil få tommelen opp med det aller første.

– Jeg tror vi må noen uker fram før vi kan få sikkerhet rundt disse løsningene, men jeg er veldig glad for at det er en stor grad av kreativitet og innovasjon i idretten, slik det også er i kulturlivet, som gjør at det er mulig å få en gradvis gjenåpning av aktiviteter, sa han.

Varsomme steg

– Vi må nok tenke at det skal vises fram til publikum på en litt annen måte enn tidligere, for vi kan ikke umiddelbart fylle stadion. Det ville være veldig krevende og ville fort gjøre at smitten blusser opp veldig raskt i befolkningen.

Helsedirektøren kan ikke anslå nærmere når det kan spilles toppfotball igjen. Han er opptatt av at man først må se effekten av oppmykingen som allerede er iverksatt.

– Det henger nok sammen med erfaringene vi får fra hvert av stegene når vi åpner opp. Nå er det barnehagene og skolene som har førsteprioritet, og enkelte andre virksomheter får starte opp. Vi vil høste erfaringer derfra, og hvis det viser seg at vi klarer å holde smitten på et så lavt og betryggende nivå så er det mye lettere å gå inn i neste fase, sa Guldvog til NTB.

Tenker på bredden

Breddefotballen må trolig vente noe lenger enn toppfotballen, men helsedirektøren er opptatt av den også.

– Det er viktig å gjøre en avveining mellom topp- og breddenivå, for vi er veldig opptatt av at det skal gagne barn, unge og den brede delen av befolkningen, at vi ikke skal gjøre det på en måte som kommer bare enkelte grupper til gode. Samtidig er det viktig å se til de som har de gode løsningene som gjør at dette kan gjøres smittevernfaglig godt, sa han.

– Det kan være vanskeligere å håndtere det smittevernfaglige for bredden og lettere å gjøre det i toppidrettssammenheng. Idretten må selv bidra til disse prioriteringene, og så må vi fra myndighetenes side se hva som er mest hensiktsmessig.

