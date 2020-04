Italia forlenger fotballsesongen til 2. august

sport

Italias fotballpresident Gabriele Gravina sier i en uttale på FIGCs nettsted at styret vil gjøre det formelle vedtaket om å forlenge sesongen. Man vil også gjøre vedtak for å utvide spillerkontrakter som utløper 30. juni.

Det er ikke avviklet idrett i Italia siden 9. mars. Landet er blant de hardest rammede i Europa, med over 25.000 døde.

– Fotballverden jobber utrettelig og ansvarlig for å finne konkrete og forsvarlige løsninger på krisen forårsaket av covid-19-pandemien, inkludert tiltakene som er nødvendige for å beskytte våre turneringer i neste sesong, sier Gravina.

Tidligere i uken vedtok de 20 Serie A-klubbene enstemmig å fullføre sesongen dersom myndighetene tillater det. Onsdag presenterte FIGC og Serie A sine planer for Italias idrettsminister Vincenzo Spadafora, som skal konsultere med helsemyndighetene og gi et svar.

Det er utarbeidet en detaljert medisinsk protokoll for hvordan trening og kampvirksomhet kan gjennomføres uten å bryte smittevernbestemmelsene. Kampene skal spilles uten publikum.

Det er håp om at klubbene kan starte treningsarbeid igjen 4. mai, datoen myndighetene akter å begynne gjenåpningen av det italienske samfunnet. Man ser for seg at de første seriekampene kan spilles tre-fire uker senere.

Det er 12 serierunder igjen i Serie A, som egentlig skulle vært ferdigspilt 24. mai.

