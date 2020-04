TV-rettighetshaver tviler på La Liga-kamper med tilskuere før neste år

sport

Fotballen i Spania er på grunn av viruspandemien satt på vent, akkurat som i resten av verden. Det planlegges kamper uten tilskuere for å få fullført sesongen, men Roures mener at også store deler av neste sesong må spilles på tomme arenaer.

– Det blir minst et år før vi har en vaksine, og det er ingen mulighet å gjennomføre sosial distanse når det er 20.000 tilskuere på en kamp, sier Roures.

– Jeg tror ikke engang at de første kampene i 2021 kan ha publikum, om ikke forskerne og vitenskapsmennene overrasker oss og før den tid skaffer til veie en vaksine som kan masseproduseres.

Det er stadig møter der La Liga, Spanias fotballforbund og landets myndigheter prøver å finne en plan for å spille sesongen ferdig. Ifølge spanske medier har Tebas informert klubbene om at de må planlegge for kamper uten tilskuere resten av året.

6. juni er nevnt som en mulig dato for oppstart av kampaktivitet igjen.

(©NTB)