Giri påførte Carlsen et ydmykende tap

sport

Carlsen hadde en imponerende rekke med hvite brikker i turneringen. På sine åtte partier med hvitt hadde han vunnet seks og spilt to remis. Så kom tapet i det andre partiet mot Giri etter at Carlsen gjorde en kjempetabbe.

Carlsen fikk presset mot seg i de gjenværende to partiene hvor han måtte ha minst en seier for å vinne sammenlagt. Det tredje partiet ble dramatisk og med svart endte det med remis. Dermed holdt det med remis for Giri i det siste partiet for å vinne kampen. Det ble klart etter 25 trekk.

Jubel

Giri jublet foran kameraet etter at han sikret seg den første seieren i turneringen, og det attpåtil mot verdens klart beste spiller.

– Jeg føler jeg har spilt på et bra nivå gjennom hele turneringen, sa Giri blant annet etter seieren over verdenseneren.

Magnus Carlsen var så skuffet at han ikke dukket verken opp på sin egen chess24.com eller på TV 2 for å forklare nederlaget. Carlsen gjorde flere store tabber i løpet av de fire partiene. Den største var da han røk i det andre partiet, men også da han måtte vinne i siste partiet var det noen trekk som ikke falt i smak hos TV 2s ekspertpanel.

Skandaløst

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer sa det var sjelden at Carlsen har levert to tabber i ett og samme parti.

– Skandaløst, tordnet Hammer.

25 år gamle Giri ble den yngste stormesteren i sin tid. I 2009 var han 14 år, sju måneder og to dager gammel da han klarte kravet om stormester. Han har derimot aldri helt klart å komme opp på Carlsens supernivå i voksen alder. Han er for tiden ranket som nummer ti i verden i langsjakk.

Carlsen leder fortsatt Magnus Carlsen Invitational sammenlagt med 11 poeng. Giri er levnet små sjanser til å gå videre med sine fire poeng.

Tirsdag møter Carlsen russiske Jan Nepomnjasjtsjij i 6. runde.

I den andre duellen i søndagens runde møtte Maxime Vachier-Lagrave den iranske yndlingen Alireza Firouzja.

16 år gamle Firouzja som ikke hadde vunnet en eneste duell på de fire første rundene tok sine første poeng med å vinne kampen 2,5-1,5.

(©NTB)