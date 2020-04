sport

Kamara og hans DC United rakk å spille to seriekamper før koronaviruset satte en stopper for sesongen. Pausen kom beleilig for Kamara, som skadet seg i den siste mot Inter Miami.

– Jeg fikk en hamstringstrekk i den siste kampen og måtte ut etter et kvarter, så for meg har det vært greit med en liten pause. Jeg har vært ute en måneds tid, men er på bedringens vei nå. Jeg trener bra for meg selv og får tilsendt opplegg fra trenerne, sier Kamara på telefon fra Virginia, der familien bor.

Han sier at han har et treningsrom det han bor, og at han kan løpe og spille fotball på et større område i nærheten.

Sesongslutt overrasket

Kamara forteller at han ble overrasket over at MLS-sesongen ble avsluttet såpass seint.

– Vi satt og ventet på det, egentlig. Det var rart at vi ikke fikk beskjed før. Jeg tror mange spillere sliter med hverdagen nå. De må bli vant til en annen hverdag, for som oftest kan man jo planlegge langt framover, sier Kamara.

Oslo-gutten blir værende i USA, til tross for at det fort kan gå mange måneder til uten fotball.

– Det er naturlig for meg å bli værende, det føles riktig. Det hadde blitt problematisk for meg hvis jeg hadde dratt hjem til Norge, for å så ikke vite om jeg kommer meg tilbake i landet. Men selvfølgelig – dette er jo en spesiell situasjon.

Spilt i mange land

30-åringen med sju landslagsmål på sytten landskamper har spilt i både Norge, Østerrike, Tyskland, USA og Kina. De siste fire årene har han vært i USA, utenom et mislykket opphold i kinesiske Shenzhen. Nordmannen har vært i amerikanske DC United siden august i fjor, og stortrives på østkysten.

– Vi har flyttet mye de siste årene, så det har vært deilig med litt ro og være på samme sted. Akkurat nå i disse koronatider skjer det ikke så mye spennende. Jeg har en sønn på fire år, så det er hyggelig å buke nesten all tid på det. Det blir mye familietid, sier Kamara, som legger til at han trives godt i USA.

– Hvorfor trives du så godt?

– Det er en grunn til at jeg kom tilbake hit etter oppholdet i Shenzhen. Jeg er veldig glad i Los Angeles, og Washington er også en veldig fin by. Det er mest hvordan mennesker og det sosiale er her. I tillegg trives jeg utenfor banen og er generelt komfortabel. Jeg klarer å være mest meg selv her i USA.

– Har flere år igjen

30-åringen har to eliteserietitler fra Norge med Stabæk i 2008 og Strømsgodset i 2013, samt cupgull med Godset i 2010. Han ønsker seg flere trofeer før han gir seg om noen år.

– Kroppen fungerer relativt bra, så jeg kjenner at jeg har flere år igjen. Jeg har jo spilt med og mot veldig mange kule fotballspillere, så jeg har opplevd veldig mye kult. Jeg får håpe det kommer noen ekstra trofeer nå de neste årene, så er jeg fornøyd, sier Kamara, som har spilt med superstjerner som Zlatan Ibrahimovic, Ashley Cole og Wayne Rooney.

Og hva han skal når fotballkarrieren tar slutt, og hvor?

– Akkurat nå trives familien bra i USA. Men jeg må nok hjem jeg også. Jeg har trenerkurs, så vi får se om det blir noe innen fotballen. Hvis ikke har jeg andre ting på siden jeg vil fortsette med.

(©NTB)