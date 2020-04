Pettersen fikk proffkontrakt med NHL-klubb

sport

Det bekrefter den canadiske klubben på sine nettsider. VG omtalte saken først.

Calgary Flames har eid rettighetene til 20 år gamle Pettersen siden klubben draftet ham tilbake i 2018. Nå har Flames-ledelsen altså bestemt seg for å signere den meget lovende Manglerud-gutten.

Dermed kan Pettersen bli å se i NHL allerede neste sesong. Han kan samtidig også bli henvist til spill i AHL, nivået under den gjeve toppligaen. At Flames mener alvor med nordmannen er samtidig hevet over enhver tvil.

Pettersen kan bli den niende nordmannen som får kamper i NHL. 20-åringen har i flere år vært spådd en lysende karriere.

Landslagssjef Petter Thoresen lanserte i fjor Manglerud-gutten som et aktuelt navn i den norske troppen til VM-sluttspillet i Slovenia. Et brudd i håndleddet bidro imidlertid til at det ikke ble noen realitet.

I øyeblikket er Mats Zuccarello ensom norsk svale i NHL. Han spiller for Minnesota Wild.

Andreas Martinsen spilte også i den nordamerikanske ligaen inntil på nyåret, men byttet da ut Chicago Blackhawks med sveitsiske EV Zug.

Mathias Emilio Pettersen har bodd i USA de siste sju årene. Allerede som 13-åring reiste han fra Norge for å spille ishockey i Nord-Amerika.

NHL er i likhet med all annen idrett satt på vent som følge av viruskrisen. Det er ikke kjent når kampaktiviteten kan startes opp.

(©NTB)