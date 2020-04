NFF ber om treningsstart 10. mai

sport

Mandag ba Norges idrettsforbund (NIF) om å få komme i gang med treninger i toppfotballen 4. mai, med sikte på sesongstart for toppfotballen 15. juni. Nå har NFF justert det første tidspunktet til 10. mai.

– Dette var for å gi myndighetene litt mer tid til å behandle NIFs henvendelse, sier Lise Klaveness, som er NFFs direktør for toppfotball og landslag, til NTB.

Klaveness sier at NFF vurderer at klubbene trenger fire uker med trening før kamper kan spilles.

– Det er starten av mai som er poenget, sier hun.

Ønsket om sesongstart 15. juni står fast, og da er forutsetningen at kampene går uten publikum på tribunen eller med mindre enn 500 mennesker totalt til stede.

Veiledere

NFF og NIF har i lengre tid jobbet sammen for å finne måter det igjen kan spilles toppfotball på som samtidig møter alle kravene til smittevern. I tett dialog med FHI er det utarbeidet veiledere som beskriver tiltak for å hindre koronasmitte på og utenfor fotballbanen.

– Det handler om å hindre smitte inn og ut av en så lukket gruppe vi kan få til, og selvsagt økt hygieneberedskap innad i gruppen, sier Klaveness, som legger til at tilbakemeldingene fra FHI har vært gode med henvisning til at aktivitet innenfor de foreslåtte rammene vil være smittefaglig forsvarlig.

En rekke lands fotballforbund jobber hardt for å overbevise sine lands myndigheter om at det snart er forsvarlig å starte opp fotballen etter at koronasmitten i midten av mars satte en stopper for kamper og trening.

– Noen uker fram

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa torsdag til NTB at fotball for tomme tribuner er en reell mulighet i løpet av ikke altfor lang tid, men presiserte dette:

– Jeg tror vi må noen uker fram før vi kan få sikkerhet rundt disse løsningene, men jeg er veldig glad for at det er en stor grad av kreativitet og innovasjon i idretten, slik det også er i kulturlivet, som gjør at det er mulig å få en gradvis gjenåpning av aktiviteter, sa han.

Regjeringen skal torsdag denne uken trolig kunngjøre nye oppmykende tiltak for ulike samfunnsområder. Det er uklart om det kommer noen avgjørelse som omhandler fotballen og øvrig idrett.

Tirsdag henviste Jyllands-Posten til en undersøkelse gjort ved Aarhus Universitet som antyder at smitterisikoen for fotballspillere er svært lav.

(©NTB)