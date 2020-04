TV 2 har sikret seg rettighetene til mesterligaen fra 2021

sport

Onsdag ble det klart at kanalen overtar de gjeve fotballrettighetene Nent Group har hatt i en årrekke.

I påsken opplyste Nent Group at de var ute av kampen om å en forlengelse av rettighetene mediekonsernet har hatt siden 1992. Prisen ble for høy for Viasat-eieren, som nylig kjøpte Premier League-fotballen for seks sesonger fra 2022.

Nent Group sitter fortsatt på rettighetene til mesterligaen ut neste sesong, mens TV 2 sender Premier League til sommeren 2022.

Dermed blir det altså et skifte i rettigheter mellom de to rettighetshaverne.

De siste to sesongene har Nent Group riktignok delt mesterligarettighetene med TV 2. Klart er det også at Viasat-kanalene overtar europaligaen, som TV 2 har hatt til nå, fra 2021.

(©NTB)