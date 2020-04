Ny comeback-utsettelse for Ødegaard og co.

sport

Kommende mandag ble for noen dager siden pekt ut som oppstart for forsiktig trening i La Liga.

Nå melder avisen Mundo Deportivo at det ikke blir noe av. Bakgrunnen er at spillere og trenere må gjennom tester for å se om de er smittet av koronaviruset eller ikke. Dette tar tid å gjennomføre.

La Liga-klubbene skal starte opp i det små med individuell trening på treningsanleggene. Dette vil så utvides til økter med noen få spillere sammen.

Fellestreninger kan komme på tale i løpet av to uker. Nå ser det ut som treningsoppstarten tidligst vil komme torsdag neste uke, men den kan bli utsatt.

Det er fortsatt håp om at fotballsesongen i Spania kan fullføres i løpet av sommeren. Ødegaards klubb Real Sociedad ligger per nå inne blant de fire beste på tabellen. Det betyr plass i mesterligaen neste sesong.

