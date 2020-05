Brighton motsetter seg Premier League-innspurt på nøytral bane

sport

Under fredagens videokonferanse fikk ledelsen i de 20 klubbene høre at spill på nøytral bane er eneste mulighet for å fullføre sesongen etter nedstengningen som følge av viruspandemien. Planen er å velge ut åtte til ti arenaer og spille alle de 92 kampene der.

Brighton-direktør Paul Barber sier til klubbens nettsted at det ikke er en ønskelig løsning.

– Vi forstår at de svært vanskelige omstendighetene gjør at alle alternativer må vurderes, men vi støtter ikke en løsning der vi må spille våre gjenstående kamper på nøytral bane, sier han.

– Åpenbart vil vi alle måtte inngå kompromisser, og vi forstår fullt ut at kamper for tomme tribuner ser ut til å bli et nødvendig kompromiss. Men på et avgjørende tidspunkt i sesongen vil kamper på nøytral bane etter vår mening kunne skade turneringens integritet.

Stor ulempe

Fem av nedrykkstruede Brightons ni gjenstående kamper skulle være hjemmekamper, fire av dem mot storklubbene Arsenal, Manchester United, Liverpool og Manchester City.

– Ulempen ved ikke å få møte disse lagene i egen arena og under kjente omgivelser er åpenbar, mener Barber.

– Det kan kanskje være en fordel å spille de gjenstående bortekampene på nøytral bane, men terminlista er ikke balansert, og vi spilte ikke våre 29 første kamper på den måten.

Brighton har fem lag bak seg på tabellen og er to poeng over nedrykksplass.

Ikke spurt

Britiske aviser skrev lørdag at Brightons arena er blant dem som vurderes brukt i innspurten. Det vil ikke hjelpe klubben, ettersom ingen skal få spille på sin hjemmebane.

– Vi er ikke blitt spurt om å stille vår stadion til rådighet for kamper, verken av ligaen, myndighetene eller politiet. Jeg kan ikke svare på hvorfor vi er nevnt i mediene, sier Barber.

En av begrunnelsene for å spille på nøytral bane er å unngå sammenstimling av hjemmesupportere utenfor mens kampene pågår. Ventelig vil man også velge baner som ligger slik til at politiet enkelt kan hindre at folk samles i nærheten.

Tross motviljen mot å spille på nøytral bane støtter Brighton planen om å fullføre sesongen.

– Vi er ønsker å spille ferdig serien, under forutsetning av at det kan gjøres under trygge forhold for våre spillere og andre ansatte. Våre inntekter, og følgelig mange arbeidsplasser, avhenger av at vi finner en måte å gjenoppta kampaktivitet så snart som mulig, men helse, sikkerhet og rettferdighet må komme først, sier Paul Barber.

