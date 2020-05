Nascar blir første store amerikanske idrett med comeback

sport

Det er planlagt sesongåpning i stockcarserien på Darlington Raceway i South Carolina uten tilskuere, men direktesendt på riksdekkende TV. Det blir streng adgangskontroll, men likevel må flere enn 700 personer være til stede for at løpet kan gjennomføres.

Håndteres ikke smitteverntiltakene tilfredsstillende, vil det være et tilbakeslag for andre idretter som planlegger gjenopptakelse av konkurranser.

– Vi innser at det er et stort ansvar sporten vår tar på seg. Til en viss grad må vi lære underveis i prosessen, men planene vi har lagt har gitt industrien tillit til at vi kan være først ut, sier Nascar-visedirektør Steve O'Donnell.

Sju løp på 11 dager

Det er planlagt sju løp på 11 dager fordelt på Darlington Raceway og Charlotte Motor Speedway i North Carolina. De ligger i rimelig avstand til de fleste lagenes baser slik at man unngår flyreiser og hotellopphold.

For hver av de 40 deltakende bilene tillates 16 personer inne på området, inkludert føreren. I tillegg kommer funksjonærer, løpsledelse og TV-produksjonsteamet. Sosial distanse skal praktiseres under hele løpsdagen.

Jimmie Johnson, Kyle Busch og de andre stjerneførerne må holde seg i sine trailere, som skal plasseres langt fra hverandre, og de må bruke ansiktsmasker når de begir seg til bilene sine. Det skal også skapes avstand i depotområdet.

– Vi har to hovedprinsipper, sosial distanse og atskillelse mellom lagene. Om noen ikke respekterer påleggene, vil de bli bortvist, sier Nascar-arrangementssjef John Bobo.

Annerledes

Nascar har skapt sin enorme popularitet i USA blant annet ved åpenhet og tilgjengelighet. Publikum får anledning til å komme tett på førere og mekanikere, og deltakerne omgis hele tiden av store folkemengder. Det blir en veldig annerledes opplevelse i år.

Sesongåpningen blir et løp over 400 engelske mil. Det er planlagt nye løp i den gjeveste klassen 20., 24. og 27. mai, mens det blir løp i andre klasser 19., 25. og 26. mai.

Terminlista er ikke spikret lenger enn det, men Indiana-guvernør Eric Holcomb uttalte fredag at han har håp om at løpene på Indianapolis Motor Speedway 4. og 5. juli kan avvikles med publikum på tribunene, men med sosial distanse. Da er det planlagt løp både for Nascar og Indycar.

