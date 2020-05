Magnus Carlsen vant egen onlineturnering: – Dette er stort

sport

Carlsen vant finaleduellen mot Hikaru Nakamura med 2,5 mot 1,5 poeng. Det siste av fire hurtigsjakkpartier endte i remis.

– Dette er stort. Det hadde vært skuffende om jeg ikke vant turneringen, jeg skal ikke lyve om det, sa Carlsen i seiersintervjuet med Chess24.

– Nå er jeg veldig, veldig glad. Både fordi jeg slo Hikaru og fordi jeg vant semifinalen mot Ding Liren. Jeg følte at jeg aldri kom opp i toppgiret i denne turneringen, så jeg er fornøyd med at jeg halte det i land, tilføyde han.

Feiring avviste verdensmesteren at det ville bli noe av.

– Jeg har ikke tenkt på det, men bare vært opptatt av å vinne turneringen. Det blir ikke mye feiring i disse dager, sa han.

Store summer

Magnus Carlsen Invitational er den første turneringen i sitt slag. Carlsen er svært tilfreds med gjennomføringen.

– Jeg synes formatet har fungert ganske bra, det har vært mye spenning. Særlig semifinalene var noe av det bedre av sjakkunderholdning vi har hatt på lang tid, sa han til Chess24.

Overfor TV 2 lovet han sjakkfansen mer.

– Jeg kan si så mye som at det blir det. Jeg kan ikke avsløre mer ennå, men det blir flere slike turneringer. For alle som har lyst til å følge med, er ikke dette slutten på noen som helst måte, men heller starten på noe som blir veldig gøy framover, sa verdensmesteren.

Utnyttet matchballen

I det siste finalepartiet mot Nakamura søndag hadde Carlsen matchball og reddet remis til tross for at amerikaneren var på offensiven.

Carlsen spilte for et halvpoeng, all den tid det ville være nok til å avgjøre kampen om turneringseieren. Den planen lyktes til fulle.

Etter 58 trekk måtte Nakamura innse at han ikke hadde flere innfallsvinkler til å legge press på nordmannens stilling. Dermed ble spillerne enige om remis.

Carlsen og Nakamura var begge sikret 472.000 kroner i premiepenger i Magnus Carlsen Invitational før søndagens finale. For seieren får Carlsen med seg 734.000 kroner.

Den totale premiesummen i turneringen var på 2,55 millioner kroner.

Drømmestart

I søndagens første parti spilte Carlsen meget godt og malte sakte, men sikkert Nakamuras stilling i stykker. Etter 84 trekk var seieren et faktum.

Deretter kom verdensmesteren raskt ned på jorda. I det andre av fire partier hurtigsjakk skapte Nakamura relativt raskt et press mot den norske verdensmesterens stilling. Etter at 30 trekk var passert brukte Carlsen nesten fem minutter på å finne sitt svar på Nakamuras angrep, og plutselig var nordmannen også kraftig på defensiven på klokken.

Carlsen forsøkte å forsvare seg i trekkene som fulgte, men Nakamuras overtak viste seg umulig å utligne. Dermed var amerikaneren, som har spilt solid sjakk gjennom hele onlineturneringen, for fullt tilbake i finaleduellen.

Hvit seier

Det tredje partiet endte så i seier til den norske verdensmesteren etter 52 trekk. Carlsen presset der sin amerikanske motstander over på defensiven utover i partiet.

Dermed ble hvite brikker nok en gang seiersgivende i duellen de to imellom. Slik var det også da finaleduellantene møtte hverandre i det innledende spillet.

Dermed hadde den norske verdensmesteren matchball og trengte kun remis i parti nummer fire.

Både Carlsen og Nakamura sikret seg finaleplassen i Magnus Carlsen Invitational på dramatisk vis. Lørdag beseiret den norske verdensmesteren kineseren Ding Liren i fire særdeles innholdsrike hurtigsjakkpartier.

Fredag måtte det omspill i lynsjakk til for å skille Nakamura og Fabiano Caruana i den første semifinalen.

