Trenerlegende ut mot egoismen i internasjonal fotball

sport

I et intervju med avisen Welt am Sonntag sier Heynckes at egoismen i for lang tid og i for stor grad har vunnet over verdier som fellesskap, medmenneskelighet og solidaritet.

– Vi må skjerpe sansene våre med hensyn til de menneskene som ikke klarer seg så bra, sier trenerlegenden.

Med hensyn til fotballen slutter han seg til dem som snakker varmt om større grad av moderasjon.

– Det er viktig å finne en vei tilbake til mer normalitet. Overgangssummer og lønninger må kuttes ned igjen. De har periodevis vært umoralske.

74 år gamle Heynckes vant mesterligaen med både Bayern München og Real Madrid som trener. I Bayern hadde han det sportslige ansvaret i tre perioder.

I 2013 førte han klubben til tre trofeer.

(©NTB)