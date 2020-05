Stortalentet Brynhildsen klar for Molde

sport

Det er Molde som bekrefter overgangen på sine nettsider mandag.

Brynhildsen har kamper for flere aldersbestemte landslag og spås en lysende framtid på fotballbanen. Han har signert en to og et halvt år lang avtale med romsdalsklubben.

Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum bekrefter at det har vært jobbet med å hente Brynhildsen siden desember 2018. Flere bud skal være lagt inn uten å komme til enighet med Stabæk.

Nå er overgangen en realitet.

– Vi er veldig glade for at det nå er klart med Ola, vi har jobbet med dette veldig lenge. En spiller som passer godt inn, som vi tenker her i Molde FK, fin alder og videresalgspotensial, sier Stavrum til egen klubbs nettsider.

21 år gamle Brynhildsen ser selv fram til å bytte miljø.

– Jeg gleder med til å spille for Molde Fotballklubb, det blir stort. Gleder meg til å møte gutta, og vi kommer til å ta Eliteserien med storm i år også, sier Brynhildsen selv.

I Stabæk-miljøet mottas ikke nyheten om overgangen med samme grad av entusiasme. Ifølge TV 2 ble det natt til mandag hengt opp et banner utenfor huset til fotballspillerens mor med påskriften «Her bor en judas». Bildet er delt i sosiale medier.

Stabæks daglige leder Jon Tunold bekreftet nylig overfor Nettavisen at Brynhildsen skal ha gitt beskjed om at han forlater klubben.

Stortalentet har også vært satt i forbindelse med den tyske klubben Köln den siste tiden.

(©NTB)