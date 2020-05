Vålerenga fotballkvinner tar ferie

sport

Toppserieklubben skulle spilt sin første seriekamp 23. mars mot Lyn, men har så langt, i likhet med resten av Fotball-Norge, ikke fått spilt en eneste kamp. Det har kun vært gjennomført treninger med grupper på fem spillere.

– Ettersom det fortsatt er usikkerhet rundt oppstart av fullverdige treninger og seriestart, mener vi det er mest hensiktsmessig for spillerne å ta ut deler av ferien nå, da sesongen vil bli mer komprimert enn vanlig, forteller daglig leder i Vålerenga Fotball Morten Grødahl i en pressemelding.

Spillerne får, på normal måte ved ferieavvikling, med seg egentreningsprogrammer tilpasset sine behov for å holde den fysiske formen ved like de kommende to ukene.

