Advokat om uavklart hjertestopp-sak: – Urovekkende

sport

Turvoll Fossli ble akutt syk mens han kjørte bil fra hjemstedet Hokksund til Oslo 12. august i fjor. Han reddet livet etter å ha fått snarrådig hjelp.

Nå står striden om denne type sykdom skyldes hard belastning over lang tid i yrket som skiløper. Og gir det i så fall rett til erstatning?

Det har vært digital dialog mellom partene den siste tiden. Der skal forsikringsselskapet If ha kommunisert at det vil vurdere rammene for utøverforsikringen til langrennsløperne en gang til.

– Vi setter pris på at skiforbundet nå har tatt kontakt med If igjen, men jeg hadde håpet at NSF hadde involvert oss i prosessen med If slik at vi kunne fått løst denne saken en gang for alle, sier Turvoll Fosslis advokat Christian Flemmen Johansen til NTB.

Ikke tilstrekkelig dekket?

Han jobber for advokatkontoret Elden.

– Jeg synes det er urovekkende at skiforbundets forsikringsavtale med If er så uklar at If må ta en ny runde for å se på dekningsomfanget to-tre år etter at forsikringen ble tegnet, sier Johansen videre.

Han mener Turvoll Fossli ikke var tilstrekkelig dekket gjennom forsikringen. Det gjør at saken står mellom løperen og NSF.

Ifs informasjonssjef Sigmund Clementz om status i saken: – Av hensyn til konfidensialitet i saken har jeg dessverre ikke anledning til å uttale meg om denne saken, sier han til NTB.

Det er bare et par uker siden Turvoll Fossli annonserte at han ikke kunne fortsette som langrennsløper på toppnivå.

Han mener han har krav på en erstatning etter yrkesskade. Skiforbundet fikk avslag fra forsikringsselskapet If i fjor, og Turvoll Fossli er skuffet over sin tidligere arbeidsgiver og rammene i forsikringen

Vil ha undersøkelse

Den tidligere langrennsløperen og hans advokat ønsker også en utredning gjennomført av en frittstående hjertespesialist.

Skiforbundet tegnet en forsikring, «Idrettsulykke med inntektstap», for sine landslagsutøvere i langrenn for vel to år siden.

Langrennssjef i skiforbundet, Espen Bjervig, sa nylig til VG at man «ikke ønsker å kommentere saken før den er avklart».

(©NTB)