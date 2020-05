E-sporten velger utlandet

sport

– Vi vil gjerne ha et samarbeid med NIF, men de har lukket døren. Derfor måtte vi gjøre noe for å skaffe midler nok til å utvikle vår egen organisasjon, og ansette folk, sier generalsekretær Jack Holand i e-sportsforbundet til VG.

Det man blant annet ikke kan bli enige om er ifølge Holand hva slags dataspill den tradisjonelle idretten kan godta. Fotballspillet FIFA er greit, mens skytespill som Fortnite og Counter Strike har voldselementer som IOC ikke vil ha med.

Per Tøien, idrettspolitisk talsperson i idrettsforbundet, mener at Holand er unyansert. Prosessen med idrettsforbundet har ifølge Tøien handlet om helt andre saker enn hvilken type spill som skal inkluderes, og at NIF ikke har lukket døren for e-sport.

– Idrettsstyret har ikke vurdert om e-sportsforbundet bør tas opp som særforbund. Slike avgjørelser er det idrettstinget som må fatte, sier Tøien til avisen.

