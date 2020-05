Grønt lys for oppstart i tysk fotball – første kamp 15. mai

sport

Statsminister Angela Merkel kom med bekreftelsen etter en videokonferanse mellom regjeringssjefen og lederne for de 16 tyske delstatene, der det ble gitt grønt lys for fotballstart så lenge det skjer i overensstemmelse med den utarbeidede smittevernprotokollen.

– Bundesliga vil kunne gjenoppta sin virksomhet snart, sa Merkel på pressekonferansen etter møtet. Det ble bekreftet at ligaen selv får velge startdato.

Alle trodde at det ville skje under torsdagens medlemsmøte for klubbene i 1. og 2. Bundesliga, men onsdag kveld meldte Bild at ligaen styre har fattet avgjørelsen om spill allerede helgen 15.-17. mai og har informert de 36 klubbene i et rundskriv.

Det blir kamper for tomme tribuner, og man starter med 26. serierunde, den første som ble utsatt i mars. Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund skal i aksjon mot naborivalen Schalke.

Kalous selvmål

Ifølge Bild ble det under onsdagens møte reagert sterkt på videoen som viser Hertha Berlin-spiller Salomon Kalou bryte smittevernreglene, men dette gjorde ikke at politikerne vendte tommelen ned for ligaens plan.

– Videoen var et spektakulært selvmål, men jeg føler at vedtaket vi fattet er fornuftig, sa Bayerns ministerpresident Markus Söder ifølge Kicker og gjorde det klart at andre som oppfører seg som Kalou må regne med strenge reaksjoner.

Klubbene må gjennom en karanteneperiode før de kan spille kamp, men meldinger om at karantenen skulle være av to ukers varighet viste seg ikke å holde stikk.

– Fordi alle testes regelmessig er ikke det nødvendig, sa Merkel.

DFL-styrets avgjørelse om å beslutte start om halvannen uke kan ha avverget et turbulent møte. Enkelte klubber, spesielt Werder Bremen og Mainz, har gått sterkt inn for å vente ytterligere en uke fordi de på grunn av lokale smitteverntiltak ligger lenger tilbake i treningsarbeidet enn mange andre.

Flertallet av klubbene ville ha tidligst mulig start, men Werder Bremen og Mainz oppfordret dem onsdag til å gå med på å vente av solidaritet, for å beskytte turneringens integritet og for å minimere skaderisikoen.

Ligastyrets avgjørelse kan ha forhindret ytterligere splid mellom klubbene.

Stor jobb ligger bak

Fotballen i Tyskland har jobbet på spreng for å legge forholdene til rette for å kunne gjenoppta kampaktiviteten. Målet er å begrense de økonomiske skadevirkningene for klubbene. Blant annet slipper man å betale tilbake TV-rettighetspenger om sesongen fullføres.

Ligaforeningen (DFL) og Tysklands fotballforbund (DFB) har utarbeidet en detaljert protokoll for hvordan klubbene skal håndtere trening og kamp med strenge smittevernregler.

Ifølge tyske medier er et titalls klubber i tysk toppfotball på konkursens rand etter to måneders kamppause. TV-inntekter fra de gjenstående kampene vil bøte noe på den situasjonen.

Tysk Bundesliga blir den første store ligaen som gjenopptas etter viruskrisen.

– Vi skal vise oss dette ansvaret verdig. En stor utfordring ligger foran oss, sa Borussia Dortmunds klubbdirektør Hans-Joachim Watzke til Ruhr Nachrichten.

82 kamper står igjen i 1. Bundesliga, ni hele serierunder og en hengekamp mellom Werder Bremen og Eintracht Frankfurt. Bayern München topper tabellen fire poeng foran Borussia Dortmund.

