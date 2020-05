Nylands sjef kaller snakk om Premier League-restart hypotetisk

sport

Den engelske eliteserien jobber med planer om å starte treningsaktivitet igjen så snart myndighetene letter på virusrestriksjonene. Det siktes mot å spille kamper fra 12. juni.

Fotballen har vært satt på vent siden 13. mars som følge av pandemien, og det er 92 seriekamper igjen å spille i Premier League.

Samtidig råder det uenighet blant klubbene om rammene for en eventuell restart av sesongen.

– Vi har for eksempel begynt å diskutere protokoller for at spillerne skal kunne trene fysisk, men vi har ikke kommet til de avgjørende protokollene som er relatert til det å faktisk skulle spille kamper. Inntil vi knekker koden som gjør vår fantastiske kontaktidrett trygg, vil samtalene vi har være hypotetiske, sier Villa-sjef Purslow til Talksport.

Sier nei til nøytrale baner

Aston Villa har i likhet med Brighton og West Ham uttrykt motvilje mot planene om å avvikle de gjenstående kampene på nøytrale arenaer.

– Vi har seks hjemmekamper igjen å spille, så enhver Villa-supporter vil si seg enig i at å gi fra seg den fordelen vil være en stor beslutning. Jeg vil ikke gå med på det dersom ikke omstendighetene er de rette, sier Purslow.

Villa har kun ett lag bak seg på tabellen og er i akutt nedrykksfare.

Onsdag uttalte samtidig lederen for trenerforeningen LMA, Richard Bevan, at spill på nøytrale arenaer er en forutsetning for restart av sesongen. Alternativet er avlysning.

Det er fra enkelte hold tatt til orde for at planene om å starte opp igjen Premier League er forhastede i et land som nå har det nest høyeste dødstallet i viruspandemien etter USA.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab sa samtidig tirsdag at Premier League-fotball vil løfte hele nasjonen. Veien fram mot en gjenopptakelse av kampaktiviteten synes uansett lang.

Klubbleger reagerer

Forslagene som er fremsatt for å komme i mål med sesongen innenfor forsvarlige smittemessige rammer er også mange. Ekstra innbyttere og kortere omganger er nevnt.

Fra medisinsk hold er det lansert bekymring. Klubbleger i Premier League har sendt et brev til ligaledelsen med rundt 100 spørsmål og punkter tilknyttet det som er døpt «Prosjekt restart», meldte det velrenommerte nettstedet The Athletic tirsdag.

Ifølge regelverket må 14 av 20 klubber støtte en plan om å restarte Premier League-sesongen for at den skal settes i verk. Det er innkalt til videokonferanse mellom Premier League-klubbene mandag, dagen etter at regjeringen har lagt fram sitt veikart for gradvis gjenåpning av samfunnet etter viruspandemien.

(©NTB)