Tyske medier: Merkel forlanger karantene for tyske fotballstjerner før oppstart

sport

Det framgår angivelig av et avtaleutkast statsminister Angela Merkel og lederne for de 16 tyske delstatene skal diskutere i et møte onsdag. Det tyske nyhetsbyrået DPA og flere andre medier er i besittelse av utkastet.

Fotballen i Tyskland har jobbet på spreng for å legge forholdene til rette for å kunne gjenoppta kampaktiviteten i midten av mai. 15. og 16. mai har vært nevnt som datoer.

Det er lite trolig at det ønsket blir innvilget. I avtaleutkastet som kan bli vedtatt onsdag, framgår det nemlig et tydelig krav om at Erling Braut Haaland og resten av bundesligaprofilene skal underlegges to ukers karantene i forkant av oppstarten.

«Et to uker langt karantenetiltak må komme forut for at spill startes opp igjen, sannsynligvis i form av en treningsleir», heter det.

I utkastet framgår det ingen konkrete datoer for når seriespillet kan gjenopptas. Håpet om start 15. mai synes imidlertid vrient, all den tid det går mot en karanteneperiode på to uker.

