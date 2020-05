Tyske politikere fikk sjokk av håndtrykk-video

sport

Stjernespilleren Salomon Kalou, lagkamerat med Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred, er suspendert etter at han filmet seg selv og andre spillere mens de blant annet håndhilste i garderoben.

Videoen med seansen der også andre smittevernregler brytes ble postet i en video på Facebook. Kalou og flere lagkamerater overholder ikke reglene om sosial distanse.

– Videoen har gjort den tyske ligaen (DFL) en bjørnetjeneste, sier Anja Stahlmann, styreleder for idrettsministerne i de tyske delstatene, til radiostasjonen RBB.

– Jeg har hørt fra kolleger at de er sjokkerte og oppskaket, tilføyer hun.

Stahlmann sier at «tvilen meldte seg» da hun ble gjort kjent med videoen, og at det etterlatte inntrykket er at nedskrevne regler ikke følges i praksis i fotballmiljøet.

Kalou-videoen er senere slettet fra sidene til Facebook. Ingen av lagkameratene skal ha visst at spissen sendte direkte.

Hovedpersonen selv har beklaget.

– Jeg er lei for at oppførselen min har etterlatt inntrykk av at jeg ikke tar korona på alvor. Jeg beklager dette, sa han i en uttalelse på hjemmesiden til Hertha Berlin.

Tysk fotball jobber med å starte opp sesongen igjen.

