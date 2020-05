Lotteritilsynet utbetaler 118 millioner Raja-kroner

sport

Fredag gjør Lotteri- og stiftelsestilsynet de første utbetalingene til idrettsarrangører som har søkt om kompensasjon for inntektsbortfall under viruskrisen.

Kulturdepartementet har satt av 700 millioner kroner til den delen av kompensasjonsordningen som Lotteritilsynet har administrert. Idretten og frivilligheten var tiltenkt 600 av disse, mens de resterende 100 millionene skulle gå til den frivillige delen av kulturen.

Da søknadsprosessen ble avsluttet 22. april var det søkt for «kun» 371 millioner. Idrettsarrangører sto for 264 av disse.

Ikke alle får svar på sine søknader fredag. Enkelte er ennå ikke ferdigbehandlet. Som følge av at søknadsbeløpet ikke ble større enn rammen for ordningen, har tilsynet likevel besluttet at utbetalingene kan gjøres i flere etapper.

Ordningen det nå utbetales penger fra, gjelder tapte inntekter i mars og april.

