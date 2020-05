Spansk kvinneliga avbrutt, Barcelona er mester

sport

Vedtaket på fredagens styremøte var ventet etter at kvinnekomiteen leverte sin innstilling tidligere i uka. På grunn av viruspandemien er det ikke spilt kamper i kvinnenes La Liga siden 1. mars.

Barcelona toppet tabellen ni poeng foran fjorårsmester Atlético Madrid da sesongen ble avbrutt, etter 19 seirer og to uavgjorte på sine 21 kamper. Laget er også i semifinale i cupen og kvartfinale i mesterligaen.

Graham Hansen ble seriemester i sin første sesong som Barcelona-spiller. Den norske landslagsspilleren har vært en svært viktig spiller i laget, tross en skadeperiode rundt nyttår.

– Om det blir fest, vet jeg ikke. Men vi får se ansiktene til hverandre, og det er hyggelig, sier Graham Hansen til TV 2.

– Alle som driver med idrett vil helst feire i en sportslig situasjon, men det er uansett deilig å vinne. Det var en situasjon før det var sikret på poeng, men vi var relativt sikre på at vi skulle ta det, fortsetter Graham Hansen.

Første på fem år

Barcelona er seriemester for femte gang, men for første gang på fem år. Atlético Madrid vant de tre foregående sesongene. Barcelona og Atlético Madrid, som møtes i kvartfinale dersom denne sesongens mesterliga spilles ferdig, er begge klare for neste sesongs mesterliga.

Samtidig som kvinnenes sesong avsluttes, jobbes det på spreng med å fullføre herrenes sesong. Graham Hansen skulle aller helst spilt ferdig selv.

– Det er jo selvfølgelig litt kjipt, men man må ha tiltro til den beslutningen som er tatt med tanke på helse og smittefare. I vår liga er ikke alle lagene profesjonelle på fulltid, og alle har ikke de samme ressursene. Vi måtte på en måte overholdt smittevernreglene. Og det er det ikke alle lag som kan, selv om vi kunne ha gjort det, sier 25-åringen.

Copa de la Reina, den spanske cupen, skal spilles ferdig neste sesong. Barcelona møter Sevilla i den ene semifinalen, mens Logroño og Athletic Bilbao møtes i den andre.

Ingen rykker ned

Det blir ikke nedrykk i kvinnenes La Liga denne sesongen, mens de to beste i 2. divisjon rykker opp. Serien utvides til 18 lag i en sesong, men neste sesong skal serien reduseres til 16 lag igjen.

Ingrid Moe Wold spilte for Madrid CFF de to siste månedene før sesongen ble avbrutt og hjalp laget til 13.-plass.

(©NTB)