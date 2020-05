Sykling: NCF-møte avbrutt av overgrepsbilder av barn, har politianmeldt forholdet

sport

Det skriver procycling.no. Møtet ble avholdt via videosamtale-tjenesten Zoom for å informere om konkurranse og aktivitet for 2020-sesongen.

Det var da møtet gikk mot slutten at hendelsen oppsto. Sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes skulle avslutte møtet med noen ord da noen delte sin egen skjerm, som viste en video som inneholdt grove overgrepsbilder av barn.

– Under dagens webmøte ble vi utsatt av et sikkerhetshull i plattformen. Det er svært beklagelig for dere som ble vitne til dette og NCF beklager dette på det sterkeste! NCF kommer ikke til å benytte seg av Zoom som kommunikasjonsplattform videre. NCF kommer til å politianmelde forholdet, skrev Norges Cykleforbund på Facebook etter hendelsen.

Sykkelpresidenten sa følgende til procycling i etterkant av Facebook-innlegget:

– Jeg kan bare understreke det vi skriver der. Vi har anmeldt forholdet og jeg kan bare understreke at det var en særdeles ubehagelig opplevelse, og vi beklager at det inntraff på et av våres møter.

Generalsekretær Eystein Thue Stokstad mener de ble hacket.

– Jeg tror det føles like ubehagelig for alle, både de som ser på og arrangerer. Det er veldig ubehagelig og vi synes det er helt krise. Vi kommer ikke til å bruke den plattformen noe mer, sier Stokstad til Dagbladet.

Det er ikke første gang at Zoom er blitt misbrukt til å dele overgrepsbilder. Under koronakrisen er det blitt rapportert om flere lignende saker i verden, deriblant ved en ungdomsskole i Tromsø, skriver Aftenposten.

