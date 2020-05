– Haaland og co. får feire med albuer og føtter

sport

Den tyske fotballigaen starter opp igjen etter koronapausen 16. mai, og det skjer med en rekke strenge tiltak og retningslinjer.

Det er innført forbud mot «high fives», klemming og spytting, men det finnes samtidig regler for hvordan spillerne kan feire. Det er tillatt med «kortvarig kontakt med albuer eller føtter», ifølge et dokument som Bild har fått tilgang til.

I det samme dokumentet kommer det fram at alle som sitter på benkene må bruke ansiktsmasker, og det skal være ett tomt sete mellom hver person.

«Hovedtreneren kan fjerne masken for å rope instruksjoner, så lenge han holder minimum halvannen meters avstand fra alle andre», heter det videre, ifølge avisen.

Strikt

Tiden Erling Braut Haaland og de andre Bundesliga-spillerne får bruke i garderoben skal også begrenses «til et nødvendig minimum». Det betyr 30–40 minutter for hver person på kampdag, ifølge Bild.

Lagenes tropper skal komme ut av spillertunnelen på forskjellige tidspunkter, og det blir ingen barnemaskoter, håndtrykk eller lagbilder.

Haaland og hans klubb Borussia Dortmund spiller lokaloppgjør hjemme mot Schalke når 1. Bundesliga starter opp igjen 16. mai. Samme dag spiller Hoffenheim hjemme mot Hertha Berlin i et oppgjør som potensielt får tre nordmenn på banen. Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbreid spiller for Hertha, mens Håvard Nordtveit spiller for Hoffenheim.

Forbyr fangrupper

En annen oppsiktsvekkende regel som er innført, er at hjemmelaget blir idømt tap dersom det samler seg større supportergrupper ved lagets stadion. Det avslører sportsdirektør Fredi Bobic i Eintracht Frankfurt overfor ESPN.

Bundesliga-sesongen skal gjennomføres uten publikum på tribunene, og ligaledelsen krever også at tilhengerne forholder seg til de reglene som gjelder i samfunnet for øvrig.

– Vi har snakket mye med fansen i Frankfurt og sagt «hør her, karer. Ikke møt opp ved stadion. Hvis dere gjør det, taper vi kampen, for reglene er veldig strenge». Dersom de møter opp, går seieren til bortelaget, sier Bobic.

– Det er det riktige å gjøre. Vi har åpnet opp mye, men store grupper er ikke tillatt. Ikke møt opp på stadion, det gir ikke mening, fortsetter den tidligere stjernespissen.

(©NTB)