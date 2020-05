Roland-Garros kan bli spilt for tomme tribuner

sport

Storturneringen i Paris ble først på kontroversielt vis utsatt i fire måneder uten at man forhørte seg med andre parter. Den franske tennispresidenten Guidicelli sier at man ikke angrer på den ensidige avgjørelsen, og han åpner samtidig for å arrangere turneringen i september/oktober uten publikum.

– Vi har ikke utelukket noen alternativer. Roland-Garros er først og fremst en historie om kamper og spillere, sier han til avisen Journal du Dimanche.

– Millioner av TV-seere over hele verden venter. Å organisere turneringen bak lukkede dører vil sørge for at vi overholder en del av forretningsmodellen med TV-rettigheter. Det kan ikke overses, fortsetter Guidicelli.

Normalt samler Roland-Garros-turneringen opp mot en halv million tilskuere når den spilles årlig i mai/juni.

I det blå

All tennis har vært satt på pause siden midten av mars på grunn av koronapandemien. Tidligste oppstart kan skje i midten av juli, men det er ventet at det ikke spilles storturneringer i 2020.

Gressklassikeren Wimbledon er allerede avlyst, mens det spøker også for US Open. I New York skal det tas en avgjørelse i midten av juni.

Dersom det skulle bli noe av US Open, sier Guidicelli at Roland-Garros kan flyttes ytterligere en uke, slik at den starter 27. september og man dermed får et to ukers opphold mellom de to storturneringene.

– Jeg har jevnlige diskusjoner med Andreas Gaudenzi (ATP-president), Steve Simon (WTA-president) og David Haggerty (ITF-president), og en ny samtale er planlagt i neste uke. Vi jobber godt sammen, men det er fortsatt litt tidlig å legge en presis tidsplan, sier den franske tennistoppen.

