Ingen sesong for Oilers med 500 tilskuere

Det kan bli satt et maksimumskrav på 500 som et av smittevernstiltakene i forbindelse med koronaviruset.

– Da blir det i alle fall ni lag. Da gjør vi ingenting. Det er så enkelt som at vi driver et A/S og ikke kan drive for kreditors regning. Det er ulovlig. Vi kan ikke starte med 500 tilskuere på tribunene, svarer Tore Christiansen på spørsmål om hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for Stavanger Oilers.

Eliteserien starter vanligvis i midten av september, og Christiansen, som er styremedlem i Norsk topphockey, sier at det er utarbeidet tre alternativer for mulig seriestart.

Alle alternativene går ut på av alle lagene skal spille 45 kamper. Det siste alternativet handler om en seriestart så sent som 15. november. Seriestart etter den datoen vil bety at antallet serierunder blir 36.

