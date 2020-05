Bækkelaget tilbake i håndballtrening

sport

Bækkelagets spillere kunne igjen benytte felles ball på sin trening, som ble gjennomført etter de nye smittevernreglene. Klubben valgte å informere sine spillerne grundig om de nye reglene og inntok Bækkelagshallen til den etterlengtede treningen først tirsdag ettermiddag.

– Det var deilig for spillerne å kaste litt ball til hverandre og skyte mot mål, selv om det ikke var lov med kroppskontakt. Jeg synes treningen gikk bra og at spillerne var disiplinerte, sa Bækkelaget-trener Tom-Eirik Skarpsno til NTB.

Felles ball

I veilederen fra Helsedirektoratet heter det blant annet:

* Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand.

* Det er åpning for at flere grupper à 20 personer oppholder seg på samme treningsareal.

* Man kan bruke felles ball og felles utstyr. Det gjelder også når ballen kastes med hendene. Forutsetningen at god hygiene og smittevernregler er i fokus og opprettholdes.

Uviss sesongstart

Tirsdag kl. 17.30 var Bækkelaget i gang med forberedelsene for en ny sesong, en sesong ingen ennå vet når starter. Håndballen i Norge ble 11. mars stoppet og avlyst med en serierunde igjen for eliteserien menn. Elverum vant serien, mens Bækkelaget endte på 6.-plass.

Normalt starter neste sesong i månedsskiftet august/september, men det er ennå ikke satt opp terminliste for noen av seriene.

– Jeg har hørt at de jobber sentralt i håndballforbundet med å få på plass en terminliste. Jeg håper jo at vi kommer i gang igjen som planlagt, selv om det kanskje blir noen restriksjoner for publikum, sier Skarpsno.

Fra 1. august er han derimot ferdig med Bækkelaget. Da begynner han i jobben som sportslig ansvarlig i eliteserieklubben Haslum.

