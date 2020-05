Dinamo Kiev-spiss i dopinggarnet: Utestengt i ett år for å ha brukt astronaut-oppkvikker

sport

Bjesjedin scoret i Ukrainas siste EM-kvalifiseringskamp i november, da han kvitterte til 2–2 på overtid borte mot Serbia.

Under to uker senere testet han positivt for stoffet fonturacetam, som står på dopinglisten til Verdens antidopingbyrå (Wada). Stoffet er angivelig utviklet i Russland og brukes for å holde astronauter våkne på lange oppdrag, skriver nyhetsbyrået AP.

Den positive dopingprøven ble levert etter en europaligakamp for Dynamo Kiev mot Malmö. Bjesjedin ble midlertidig suspendert av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i desember, og i februar ble han offisielt utestengt.

Dommen ble gjort kjent tirsdag, ettersom Bjesjedins frist for å anke saken inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS) har utløpt.

Ukraina gikk ubeseiret gjennom EM-kvalifiseringen og vant sin gruppe foran blant andre Portugal. Dermed er nasjonen klar for fotball-EM, der er trukket i gruppe med Nederland, Østerrike og en omspillsvinner.

Ettersom turneringen er utsatt i et år på grunn av koronapandemien, kan Bjesjedin være aktuell for mesterskapet. Utestengelsen hans går ut 19. desember.

(©NTB)