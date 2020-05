Endringer på gang i formel 1-sirkuset: Ricciardo bekreftet klar for McLaren

sport

McLaren-laget bekrefter at australieren Daniel Ricciardo kjører for dem fra neste år. Nyheten kommer to dager etter sjokkmeldingen om at Ferrari og Sebastian Vettel avslutter sitt samarbeid etter årets sesong.

McLaren gjør det samtidig klart at Carlos Sainz forlater laget etter 2020-sesongen. Ricciardo og 20-åringen Lando Norris blir førerne laget skal satse på.

– Å hente inn Daniel er nytt steg framover i vår langsiktige plan, og det vil gi en spennende, ny dimensjon til laget, uttaler McLaren-direktør Zak Brown.

Skal man tro internasjonale medier som skriver om formel 1-sporten, kan det ligge an til et bytte der Vettel erstatter Ricciardo i Renault neste år, mens McLaren-fører Carlos Sainz kan fylle tomrommet etter Vettel i Ferrari ettersom det britiske laget henter inn Ricciardo.

