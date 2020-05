Toppidrettsveka mot strømmen: Norges langrennselite klar for konkurranser i august

sport

Viruspandemien har satt stopp for nesten all idrett i flere måneder. Nå planlegges gjennomføringen av rulleski-festen på de opprinnelige datoene.

– Vi lever i en spesiell tid nå, men vi ønsker å gjennomføre Toppidrettsveka 2020 som planlagt med en TV-sendt konkurranse på hvert av stedene Aure, Hitra og Trondheim, sier Harald Fladseth til NTB.

Han er leder for arrangementet som har vært i aksjon i 15 år.

– Vi understreker på det sterkeste at de lokale og nasjonale helsemyndigheters anbefalinger til enhver tid vil være retningsgivende for hvorvidt vi kan gjennomføre arrangementet og i så fall på hvilken måte.

Det blir kun løpere med tilhold i Norge som deltar i årets utgave. Seniorlandslagene i langrenn kommer blant andre til start.

Tar grep

Bredde- og juniorarrangementene avlyses i år på grunn av virussituasjonen.

– Vi tror det er viktigere enn noen gang at vi gjør det vi kan for å få gjennomført Toppidrettsveka selv om det i år blir et litt annerledes arrangement enn vi i utgangspunktet hadde sett for oss, sier Fladseth.

– Konkurransene skal imøtekomme myndighetenes gjeldende råd og retningslinjer for denne typen arrangement. Av samme grunn organiserer vi konkurransene med intervallstarter på Hitra og i Trondheim. Sprinten på Aure vil bestå av prolog (intervallstart) og finaler. Finalene vil bli organisert i henhold til retningslinjer for smittevern.

Toppidrettsveka arrangeres 20.-22. august.

