Augsburg-trener Herrlich mister debutkampen etter karantenebrudd

48-åringen forlot hotellet der laget er i karantene for å kjøpe tannkrem. Dermed brøt han de strenge smittevernreglene lagene har forpliktet seg til å følge.

– Jeg gjorde en feil og forlot hotellet. Selv om jeg overholdt alle de strenge hygienekravene også i tiden jeg oppholdt meg utenfor hotellet, har jeg sviktet min rolle som forbilde for laget og offentligheten. Jeg kan ikke få det ugjort, sier han i en uttalelse fra klubben.

– Jeg var tom for tannkrem, og så gikk jeg til et supermarked. Nå tar jeg konsekvensene av det jeg gjorde. Jeg får ikke lede treningen fredag, og jeg får ikke lede laget i kamp mot Wolfsburg lørdag.

Herrlich ble ansatt 10. mars, rett før sesongen ble avbrutt på grunn av viruspandemien, og skulle lede laget i kamp for første gang. Nå må han vente inntil han har avgitt to negative tester på koronaviruset. Det er kravet for at han kan slutte seg til laget igjen.

Herrlich spilte i sin aktive karriere for Leverkusen, Borussia Mönchengladbach og Borussia Dortmund. Sistnevnte kjøpte ham i 1995 som den til da dyreste spiller solgt mellom to tyske klubber. Han ble i Dortmund i ni år.

I 2000 fikk han påvist en ondartet svulst i hjernen. Han beseiret kreften og var tilbake på banen ett år senere, men kom aldri tilbake til sitt tidligere nivå.

Som trener har han tidligere hatt ansvaret for Leverkusen i halvannet år. Ellers har han for det meste trent aldersbestemte lag. Augsburg ansatte ham som etterfølger for Martin Schmidt, og oppgaven er å føre laget bort fra bunnstriden. Når serien starter igjen har Augsburg bare fire lag bak seg på tabellen.

