Carlsen storspiller i ny turnering

Dette er dag én av onlineturneringen. Det spilles seks runder lynsjakk hver dag og avsluttes søndag. Magnus Carlsen åpnet med remis før han slo hardt tilbake.

1. runde: Magnus Carlsen spilte remis mot russeren Peter Sidler. Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio mente at Carlsen spilte en tulleåpning. Det til tross lå nordmannen to bønder over i en periode, men Svidler forsvarte seg bra og gjorde at Carlsens start på turneringen ble "så der".

2. runde: Magnus Carlsen i svart mot Le Quang Liem fra Vietnam. Carlsen tok etter hvert grep om partiet og spilte vietnameseren i senk.

3. runde: Magnus Carlsen kontrollerte stort mot Shakrijar Mamedjarov fra Aserbajdsjan med hvite brikker, og det var bare et tidsspørsmål før en rundspilt Mamedjarov måtte kapitulere. - Praktfullt! konkluderte ekspert Hammer hos TV 2.

Tre runder gjenstår av kvelden:

4. runde: Anton Korobov, Ukraina – Carlsen

5. runde: Carlsen – David Anton, Spania

6. runde: Alexander Gristsjuk, Russland – Carlsen.

Wihelm Steinitz regnes som den første verdensmesteren i sjakk, og turneringen er til hans minne.

Det er 330.000 kroner i premiepenger, og Magnus Carlsen er toppseedet.

