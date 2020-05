Sesongen i kypriotisk fotball fullføres ikke

sport

– Helsemyndighetenes eksperter krever at hele laget skal i to ukers karantene dersom en spiller tester positivt på koronaviruset, og da kan vi ikke fortsette med sesongen, sier forbundet i en uttalelse.

Omonia Nikosia, som trenes av Henning Berg, toppet tabellen på bedre målforskjell enn Anorthosis Famagusta da sesongen ble avbrutt. Omonia, som jaget sin første serietittel på 10 år, får spille mesterligakvalifisering.

Anorthosis, Apoel Nikosia og Apollon Limassol får europaligakvalifisering.

Forbundet besluttet at toppserien neste sesong utvides til 14 lag. Ingen rykker ned, men to lag fra 2. divisjon rykker opp. Sesongen skal reduseres til 12 lag igjen ved at fire lag rykker ned neste sesong.

