Sesongen over i engelsk 2. divisjon, ingen enighet i 1. divisjon

Mange trodde at klubbene på nivå tre ville bli enige om ikke å gjenoppta sesongen, men flere klubber motsatte seg sterkt en slik løsning og ønsker å spille ferdig.

Det er særlig klubber som er med i kampen om opprykk som ikke ønsker å gi opp sesongen ennå. Sunderland, Peterborough, Ipswich, Oxford, Fleetwood og Portsmouth har i en felles uttalelse gjort det klart at de ikke vil avbryte sesongen.

Fire av disse klubbene ligger på kvalifiseringsplass, Sunderland og Ipswich like bak. Coventry og Rotherham er på de to direkte opprykksplassene.

Peterborough har varslet søksmål om laget fratas muligheten for opprykk ved at sesongen ikke spilles ferdig. Ifølge britiske medier vil samtalene fortsette over helgen.

Etter at 1.-divisjonsklubbene avviklet sitt møte var turen kommet til klubbene på nivå fire i engelsk fotball, og de ble ganske raskt enige om at serien ikke vil bli fullført.

Klubbene sliter tungt økonomisk og ville få problemer med å oppfylle kravene i den strenge smittevernprotokollen som skal benyttes når sesongen i Premier League og mesterskapsserien spilles ferdig. Dessuten er det mye flere spillere på utløpende kontrakt i de divisjonene.

I 2. divisjon vil man dele oppnådde poeng på spilte kamper for å fastsette tabellrekkefølgen, men opp- og nedrykk er ennå ikke fastsatt. Det er ikke utelukket at man vil avvikle et opprykkssluttspill.

Crewe, Swindon og Plymouth lå på opprykksplassene, mens Stevenage var på nedrykksplass.

