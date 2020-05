Tennisforbundet igangsetter ekstern gransking etter bråk

sport

Forbundet opplyser i en pressemelding at en gransking skal utføres av aktører utenfor forbundet og at det jobbes med et mandat.

Det har den siste tiden vært rettet kritikk mot de interne forholdene i Norges Tennisforbund. Representanter for flere tennisklubber har reagert blant annet på pengebruken knyttet til lønninger og reisevirksomhet.

– Den siste tiden har vært krevende for alle med et stort hjerte for tennis. Diskusjoner, samtaler og innlegg har vært ført på telefon, i sosiale medier, i aviser og på nettsider. Det har vært vanskelig for mange å få oversikt over hva som stemmer og hva som kun er påstander myntet på å framstille NTF og enkeltpersoner i et dårlig og uriktig lys, skriver tennispresident Lars Gjerdåker og generalsekretær Aslak Paulsen i pressemeldingen.

Gikk av

Det er særlig Oslo Tennisklubb og Holmenkollen Tennisklubb som har stått bak kravet om at det må gjennomføres en ekstern gransking av forholdene i forbundet.

NTF har kommet i søkelyset etter at Alexander Kjær gikk av som generalsekretær 1. mai som følge av en personalsak.

I kjølvannet av dette har det blant annet framkommet at Kjær har fått utbetalt en samlet bonus på over en million kroner siden 2015, ifølge NRK.

Kjær har ikke ønsket å kommentere forholdene rundt bonusen eller avgangen som generalsekretær.

Utenlandsreiser

Fredag skriver Dagbladet om kritikk som er framkommet også mot idrettssjef Øivind Sørvalds utenlandsreiser de siste årene. Ifølge avisen har Sørvald vært på 31 jobbreiser utenfor landet siden 2016,, men kun gjennomført åtte besøk til norske klubber.

– Jeg synes den prioriteringen er helt meningsløs og jeg forstår ikke at ingen har stilt spørsmål ved hva slags bruk av ressurser dette er. Vi trenger alle disse ressursene ut til klubbene i Norge, sier Thomas Wettergreen, som er tennisarrangør og tidligere president i Norske Tennisveteraner til avisen.

Sørvald vil overfor Dagbladet ikke kommentere reisevirksomheten, men tas i forsvar av generalsekretær Paulsen, som mener kritikken blir feil ettersom Sørvald ikke har ansvaret for klubbene.

(©NTB)