Italiensk trenerlegende: – Situasjonen er kvalmende

sport

Lippi ledet Italia til VM-triumf i 2006. Det gjorde han til legende i hjemlandet. Nå følger han diskusjonene rundt en restart av Serie A-fotballen under viruskrisen fra sidelinjen.

Fortsatt er det usikkerhet rundt når Cristiano Ronaldo og resten av stjernene i den italienske toppserien kan bli å se på banen igjen. Både spillerne og klubbene har kommet med innvendinger mot smittevernprotokollen som er utarbeidet og som skal ligge til grunn for en mulig oppstart.

– Situasjonen vi opplever nå er kvalmende, den gjør meg rasende, sier trenerlegenden Lippi til radiokanalen Radio Deejay. Intervjuet er gjengitt av nettstedet Football Italia.

– Hvorfor skulle vi ikke tillate at fotballen gjenopptas? Det er ikke som for to måneder siden da vi ble truffet av en tsunami. Nå har viruset mistet styrke, og sykehusene er i stand til å organisere seg, tilføyer han.

Lippi sier han er oppgitt over at fotballen ikke blir behandlet som den store industrien den er.

Start 13. juni

Italias idrettspresident Giovanni Malago sa før helgen at han er 99 prosent sikker på at Serie A kommer i gang igjen i juni, men han er usikker på om sesongen spilles ferdig.

– Hvor store jeg tror sjansene er for at Serie A starter 13. juni, på en skala fra 1 til 100? Jeg vil si 99, sa Malago til TV-kanalen RAI.

Onsdag besluttet Serie A-klubbene at sesongen skal gjenopptas 13. juni så lenge myndighetene gir klarsignal. Da vil det være mer enn tre måneder siden all idrett i landet ble stoppet som følge av viruspandemien som rammet Italia spesielt hardt.

De fleste lagene har 12 kamper igjen å spille, noen har 13. I cupen gjenstår returkampene i semifinalene samt finalen.

(©NTB)