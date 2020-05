sport

Lørdag restartet hans egen klubb serien med å vinne 4-0 over Schalke i en kamp der nordmannen Erling Braut Haaland scoret det første målet.

– Vi er mange som fryder oss over at Bundesliga og politikerne hadde mot til å få fotballen tilbake under et detaljert smittevernprogram, sier Dortmunds styreformann Watzke til avisen Ruhr Nachrichten.

Watzke koste seg med lørdagens seier og var imponert over den globale effekten til fotball i en tid der koronaviruset har stor innvirkning på folks liv.

– Uefa-presidenten (Aleksander Ceferin) har gratulert oss for at det gikk så problemfritt for seg. Kampene våre har vært vist i England lenge, og søndag var kampen vår på forsiden av spanske aviser.

Watzke understreker likevel at det gjenstår mye arbeid før ting er tilbake til det normale.

– Jeg blir ikke lykkelig før vi igjen kan spille foran fansen vår. Det gjør vondt uten dem, sier Watzke.

